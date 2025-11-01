Pacchi Misteriosi: Shopping Innovativo in Italia

Dal 10 al 16 novembre, il Centro Commerciale Metropoli presenta un evento speciale dal titolo “I Pacchi Misteriosi”, organizzato da Mysterybox.cloud in collaborazione con la D’Annunzio Commercial Agency. Questo evento sta trasformando il concetto di shopping esperienziale, attirando l’attenzione di persone di tutte le età.

L’iniziativa prevede la vendita di pacchi sigillati, il cui contenuto rimane un mistero fino all’apertura. Ogni visitatore potrà scegliere il proprio pacco al prezzo di 2,50 € all’etto. All’interno si possono trovare vari articoli, come accessori, gadget, oggetti per la casa e tecnologia.

Per evitare le file, sono offerte diverse opzioni di ingresso privilegiate. La formula “Posto Unico” consente l’ingresso prioritario per una persona, mentre “Porta un Amico” offre l’accesso per due. Inoltre, è disponibile un ingresso gratuito, valido dal 10 al 14 novembre, per un visitatore nella fascia oraria dalle 9:00 alle 14:00. Il biglietto di ingresso sarà scontato al primo acquisto.

“I Pacchi Misteriosi” non sono solo un modo per divertirsi, ma anche un progetto sostenibile, mirato a ridurre gli sprechi e a dare nuova vita a prodotti non utilizzati. Ogni pacco è tracciato; se si presenta un contenuto danneggiato, viene sostituito con uno di pari valore, garantendo così la soddisfazione del cliente.

L’evento si svolgerà presso il Centro Commerciale Metropoli, situato in Via Carlo Amoretti 1 a Novate Milanese, dalle 9:00 alle 20:00.

