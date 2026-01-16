Pacchetto sicurezza Italia

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto il punto sulle nuove norme di sicurezza e ha auspicato un’ampia convergenza e la fine delle posizioni ideologiche. Il nuovo pacchetto sicurezza del Viminale è pronto e include oltre 60 norme divise tra un decreto legge e un disegno di legge. Le norme saranno sottoposte a un’ultima rifinitura e poi saranno portate in Consiglio dei ministri.

Il pacchetto sicurezza contiene anche norme sul contrasto all’immigrazione irregolare, ma non ci sono norme che possano sbloccare la situazione dei centri in Albania. Secondo il ministro, l’entrata in vigore dei regolamenti europei risolverà i problemi creati in qualche passaggio giurisdizionale e i centri in Albania continueranno a operare come un centro di permanenza per il rimpatrio di migranti irregolari.

Inoltre, il ministro ha commentato la possibilità di vietare le candele scintillanti e altri artifici pirotecnici nei locali pubblici dopo i fatti di Crans Montana. Ha affermato che la normativa italiana è già molto rigorosa in materia di sicurezza, ma che ogni riflessione ulteriore è utile se serve a rafforzare la tutela delle persone.