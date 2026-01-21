8.7 C
Attualità

Pacchetto Sicurezza Italia

Il nuovo pacchetto Sicurezza presenta diverse disposizioni in materia di immigrazione che sollevano dubbi sulla loro legittimità. La sicurezza è uno degli obiettivi politici indicati da Giorgia Meloni, che risponde a un’esigenza avvertita da molti, ma ciò non rende legittima qualunque misura adottata per perseguirlo.
Il nuovo pacchetto Sicurezza, composto da un decreto e un disegno di legge, include disposizioni in materia di immigrazione che presentano profili di dubbia legittimità già a una prima lettura. Queste disposizioni sono state annunciate come parte di un giro di vite normativo, ma potrebbero essere accolte con scetticismo da parte dei giudici, che potrebbero rilevarne vizi di legittimità. La legittimità di queste misure è messa in discussione e sarà oggetto di attenzione da parte dei giudici.

