Pacchetto d’autunno Ue

La Commissione europea ha adottato il pacchetto d’autunno del semestre europeo, che definisce le priorità della politica economica e occupazionale. Il pacchetto richiama le previsioni economiche dell’autunno, che mostrano che l’economia dell’Ue rimane resiliente, con una crescita moderata trainata principalmente dalla robusta domanda interna e dagli investimenti. La Commissione evidenzia che l’Ue deve affrontare diverse vulnerabilità strategiche e rispondere a sfide strutturali, tra cui la bassa produttività, le pressioni demografiche e la crescente domanda di finanze pubbliche legate alla difesa e alla transizione verso un’economia decarbonizzata e digitale.

Il pacchetto d’autunno si compone di documenti strategici, tra cui la raccomandazione per il 2026 sulla politica economica della zona euro, che invita gli Stati membri a salvaguardare la sostenibilità di bilancio, affrontare le strozzature dell’industria della difesa e promuovere gli appalti congiunti. La Commissione ha anche adottato un nuovo quadro strategico per una bioeconomia dell’Ue competitiva e sostenibile, con lo scopo di tracciare un percorso per costruire un’economia europea pulita, competitiva e resiliente.

Inoltre, si è tenuto il settimo vertice Unione europea e Unione africana, dove è stata adottata una nuova Dichiarazione che ha sviluppato diversi punti già contenuti nella dichiarazione del G20. I leader hanno confermato impegni nel collaborare al perseguimento degli obiettivi dei quadri strategici dell’Agenda dell’Ua per il 2063 e dell’Agenda Onu 2030. Il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni, tra cui quella sulla posizione dell’Ue sul piano proposto per la pace in Ucraina, che esorta l’Ue e i suoi Stati membri ad assumere maggiore responsabilità per la sicurezza nel continente europeo e a sostenere fermamente l’Ucraina.