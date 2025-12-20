15.7 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Economia

Pacchetto d’autunno Ue

Da stranotizie
Pacchetto d’autunno Ue

La Commissione europea ha adottato il pacchetto d’autunno del semestre europeo, che definisce le priorità della politica economica e occupazionale. Il pacchetto richiama le previsioni economiche dell’autunno, che mostrano che l’economia dell’Ue rimane resiliente, con una crescita moderata trainata principalmente dalla robusta domanda interna e dagli investimenti. La Commissione evidenzia che l’Ue deve affrontare diverse vulnerabilità strategiche e rispondere a sfide strutturali, tra cui la bassa produttività, le pressioni demografiche e la crescente domanda di finanze pubbliche legate alla difesa e alla transizione verso un’economia decarbonizzata e digitale.

Il pacchetto d’autunno si compone di documenti strategici, tra cui la raccomandazione per il 2026 sulla politica economica della zona euro, che invita gli Stati membri a salvaguardare la sostenibilità di bilancio, affrontare le strozzature dell’industria della difesa e promuovere gli appalti congiunti. La Commissione ha anche adottato un nuovo quadro strategico per una bioeconomia dell’Ue competitiva e sostenibile, con lo scopo di tracciare un percorso per costruire un’economia europea pulita, competitiva e resiliente.

Inoltre, si è tenuto il settimo vertice Unione europea e Unione africana, dove è stata adottata una nuova Dichiarazione che ha sviluppato diversi punti già contenuti nella dichiarazione del G20. I leader hanno confermato impegni nel collaborare al perseguimento degli obiettivi dei quadri strategici dell’Agenda dell’Ua per il 2063 e dell’Agenda Onu 2030. Il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni, tra cui quella sulla posizione dell’Ue sul piano proposto per la pace in Ucraina, che esorta l’Ue e i suoi Stati membri ad assumere maggiore responsabilità per la sicurezza nel continente europeo e a sostenere fermamente l’Ucraina.

Articolo precedente
Conflitto russo-ucraino
Articolo successivo
Proteste per buche e perdite a Arpino e Isola del Liri
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.