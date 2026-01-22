6.8 C
Pacchetti Turistici Orvieto

Pacchetti Turistici Orvieto

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del progetto di promozione territoriale e turistica “Destinazione Orvieto”, è stato lanciato il primo pacchetto anticrisi per incentivare il turismo. Il pacchetto si chiama “offerta promozionale per San Valentino. Il cammino degli innamorati” e può essere acquistato sul portale di Destinazione Orvieto o tramite i tour operator aderenti al progetto.

L’offerta è riservata alle coppie e include uno sconto del 50% sulla seconda notte di soggiorno in una struttura ricettiva di Orvieto, una riduzione del 50% su una delle due cene, una visita gratuita al pozzo della Cava, un’esperienza gratuita di trekking urbano e un libro dedicato alla città di Orvieto in omaggio. La sistemazione è prevista in strutture situate nel centro storico di Orvieto e il ristorante è anch’esso situato nel centro storico. I prezzi del pacchetto variano a seconda della struttura scelta. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

