Pac 2024: Agea accelera i pagamenti, oltre 125 milioni erogati

Con la scadenza del 30 giugno 2025 per i pagamenti dei saldi sulla Domanda Unificata della Pac, campagna 2024, Agea ha accelerato le erogazioni. Tra il 12 e il 19 giugno 2025, l’Agenzia ha emesso cinque decreti di pagamento per un totale di oltre 125 milioni di euro. La maggior parte di questi fondi riguarda gli aiuti diretti del Primo Pilastro della Politica Agricola Comune, per un importo di oltre 106,2 milioni di euro, inclusi i fondi AgriCat.

In particolare, è stato approvato un pagamento di quasi 5,9 milioni di euro per la gestione del rischio vegetale, a favore di 3.567 aziende agricole, e oltre 13,6 milioni di euro per le misure a superficie e a capo dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022, destinati a 5.893 aziende agricole.

I pagamenti per le diverse regioni italiane sono i seguenti:

Abruzzo : 61.477,25 euro per 58 beneficiari (Misure 10 e 11).

: 61.477,25 euro per 58 beneficiari (Misure 10 e 11). Basilicata : 5.902,98 euro per un beneficiario (Misura 11).

: 5.902,98 euro per un beneficiario (Misura 11). Campania : 1.744.997,16 euro per 1.992 beneficiari (Misure 13 e 8).

: 1.744.997,16 euro per 1.992 beneficiari (Misure 13 e 8). Friuli Venezia Giulia : 61.168,21 euro per 20 beneficiari (Misura 11).

: 61.168,21 euro per 20 beneficiari (Misura 11). Lazio : 1.641.274,74 euro per 457 beneficiari (Misure 11, 13 e 14).

: 1.641.274,74 euro per 457 beneficiari (Misure 11, 13 e 14). Liguria : 530.821,25 euro per 164 aziende (Misure 11, 13, 14 e 12).

: 530.821,25 euro per 164 aziende (Misure 11, 13, 14 e 12). Marche : 1.650.433,77 euro per 539 beneficiari (Misure 10, 11, 13, 14 e 8).

: 1.650.433,77 euro per 539 beneficiari (Misure 10, 11, 13, 14 e 8). Puglia : 2.607.882,28 euro per 914 beneficiari (Misura 10).

: 2.607.882,28 euro per 914 beneficiari (Misura 10). Sicilia : 3.483.482,74 euro per 907 beneficiari (Misure 10, 11, 12 e 13).

: 3.483.482,74 euro per 907 beneficiari (Misure 10, 11, 12 e 13). Umbria : 1.640.895,97 euro per 746 beneficiari (Misure 10, 11, 13 e 8).

: 1.640.895,97 euro per 746 beneficiari (Misure 10, 11, 13 e 8). Valle d’Aosta: 246.724,11 euro per 95 beneficiari (Misure 10, 11 e 13).

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: agronotizie.imagelinenetwork.com