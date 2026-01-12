7.4 C
Pablo Mari all'Al Hilal dal campionato italiano

Pablo Mari all’Al Hilal dal campionato italiano

Simone Inzaghi e il suo Al Hilal hanno ufficializzato il primo acquisto della sessione di mercato invernale, prelevando il difensore Pablo Mari dalla Fiorentina per sei mesi con opzione per un ulteriore anno. Il difensore spagnolo lascia così i viola dopo un anno e diventa la prima operazione in uscita del club, dopo i due colpi in entrata di Solomon e Brescianini.

Pablo Mari è il terzo colpo pescato dall’Al Hilal nel campionato italiano. L’ex Serie A da più anni in rosa è Sergej Milinković-Savić, arrivato in Arabia Saudita dalla Lazio. Lo scorso luglio, poi, si è unito anche Theo Hernandez dal Milan.

