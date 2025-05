Pa, da Meritocrazia Italia proposte per una ‘riforma equa’

Meritocrazia Italia accoglie positivamente la proposta di legge del Ministro Zangrillo, che riserva il 30% dei posti dirigenziali per la promozione interna dei funzionari. Questo intervento è essenziale per riformare la Pubblica Amministrazione, riconoscendo l’esperienza degli impiegati. Tuttavia, si evidenzia che le valutazioni in molte amministrazioni locali non sono sempre fondate su criteri meritocratici, generando disuguaglianze nel riconoscimento delle performance.

Il Presidente Walter Mauriello sottolinea che mentre è positivo promuovere chi ha valore, è fondamentale evitare favoritismi, che minano la fiducia dei dipendenti. L’età media dei dipendenti pubblici è di 50,4 anni, con oltre il 39% oltre i 55 anni, mentre il tasso di sostituzione è rimasto sotto l’1% tra 2013 e 2022, con concorsi che superano i 400 giorni.

Meritocrazia Italia propone quindi diversi cambiamenti: istituzione di concorsi pubblici digitalizzati e annuali con procedure snelle; attivazione di un portale nazionale per il reclutamento che garantisca trasparenza; valorizzazione delle esperienze pregresse; revisione dei sistemi di valutazione; collegamento tra valutazione e carriera; accesso alla dirigenza solo tramite concorsi; limitazione agli incarichi fiduciari; rotazione quinquennale obbligatoria dei dirigenti; piano triennale di formazione; pubblicazione annuale dei dati di performance; controllo esterno delle valutazioni; rendicontazione pubblica dei risultati; e creazione di una banca dati della performance individuale.

La riforma è vista come necessaria per avere un’amministrazione moderna e giusta al servizio dei cittadini, fondando il merito su condizioni reali e verificabili.