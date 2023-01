Pa, Aran: al via trattative per Contratti dirigenza funzioni centrali e medica

Al via la stagione delle trattative. Successivamente all’arrivo nell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni degli atti di indirizzo per il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, rispettivamente dei dirigenti delle funzioni centrali e della dirigenza medica e sanitaria, l’Aran ha convocato i sindacati dei medici per il prossimo 2 febbraio, alle ore 10.30, e i sindacati dei dirigenti delle funzioni centrali per il 7 febbraio, alle ore 11.

Il contratto della dirigenza funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici) riguarda 4.137 dirigenti e 2.009 professionisti. Quello dell’area sanità interessa 134.635 dirigenti, di cui circa 120mila medici.