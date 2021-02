Ozzy Osbourne si è vaccinato contro il Covid-19: le parole dell’ex Black Sabbath dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino.

Ozzy Osbourne si è sottoposto alla vaccinazione contro il COVID-19. Il Principe delle Tenebre si è detto “sollevato” dopo aver ricevuto la sua dose. Anche prima che la pandemia COVID-19 prendesse piede all’inizio del 2020, Ozzy Osbourne ha avuto a che fare con diversi e significativi problemi di salute (che tutt’ora affronta). Vari inconvenienti lo hanno costretto a posticipare o cancellare le date del tour per gran parte dell’anno precedente, bloccato, ulteriormente, dall’emergenza sanitaria.

Ozzy Osbourne si vaccina contro il COVID-19: “Mi sono sentito sollevato”

Non è stato facile per Ozzy Osbourne – come per tutti, del resto – affrontare una pandemia. Lo scorso fine settimana, Ozzy ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il COVID-19 e si è detto molto contento di essersi vaccinato: “Mi sono sentito sollevato“, queste le parole che ha usato durante un’apparizione da remoto al talk show Loose Women.

Ozzy Osbourne

Ozzy e Sharon hanno discusso delle loro recenti esperienze: il Principe delle Tenebre ha dimostrato quanto si fosse sentito bene nell’essersi vaccinato. Per lui è stato ancora più sfiancante questo periodo, in quanto ha dovuto rinunciare al tour previsto dopo l’uscita del suo ultimo album, Ordinary Man, pubblicato a febbraio 2020, a un mese dalla sua dichiarazione pubblica circa la sua diagnosi di Parkinson. Ha anche subìto un intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

Il video:

“Non appena l’ho ricevuto, mi sono sentito sollevato. Mi sembrava di essere stato accoltellato. Ieri mi faceva male il braccio, ma sono contento di averlo fatto, sai?“, ha detto Ozzy alla conduttrice.

Gli Osbourne colpiti dal Coronavirus

Proprio lo scorso dicembre, anche la moglie di Ozzy, Sharon Osbourne, è risultata positiva al Coronavirus: pertanto, si è allontanata dal marito, curandosi separatamente, al fine di tenerlo al sicuro. “Volevo condividere con voi che sono risultata positiva al COVID-19. Dopo un breve ricovero in ospedale, ora mi sto riprendendo in un luogo lontano da Ozzy (che è risultato negativo) mentre The Talk è in pausa“, ha detto in un post di Instagram.

Oltre alla diagnosi della malattia di Parkinson di Osbourne, ha sofferto di molti altri problemi di salute. Nel 2019, Osbourne si è fatto male al collo e alla schiena con una caduta in casa e ha dovuto subire un intervento chirurgico. L’incidente ha aggravato le gravi ferite riportate in un incidente in quad nel 2003.