Ozzy Osbourne dovrà essere operato alla schiena per un incidente domestico: le condizioni di salute del rocker.

Brutte notizie per i fan di Ozzy Osbourne: il padrino dell’heavy metal dovrà essere ancora una volta sottoposto a un intervento chirurgico. Lo ha annunciato in un’intervista rilasciata a DailyMail TV la moglie del leggendario rocker britannico, Sharon. L’ex Black Sabbath dovrà sottoporsi a un’operazione importante alla colonna vertebrale per via di un’infortunio domestico avvenuto nel 2019 ma il cui recupero non è ancora stato completato.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne si deve operare alla colonna vertebrale

A pochi mesi dall’inizio del suo nuovo tour, Ozzy è costretto ancora una volta a finire sotto i ferri, stavolta per una delicata operazione al collo e alla colonna vertebrale. Lo ha confermato la moglie Sharon, che ha però tranquillizzato i fan. Se per il primo intervento fu costretto a posticipare il tour, poi slittato anche a causa del Covid, stavolta non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Ozzy si riprenderà e sarà pronto a partire nel 2022.

Ozzy Osbourne: voglia di tour e concerti

A confessare il grande desiderio dell’ex Black Sabbath è stata la moglie Sharon: “La cosa che mi entusiasma di più è che mio marito torni sul palco. Questo è ciò per cui prego“. La donna ha quindi aggiunto che fa spezzare il cuore vedere con quanta voglia stia aspettando i concerti. Non vede l’ora di partire, di rivedere i suoi amici, i musicisti, riprendersi la sua vecchia vita. Fortunatamente il Parkinson è sotto controllo. Non resta che aspettare ancora un po’.

Nel frattempo, gli Osbourne stanno lavorando per il biopic incentrato sulla loro relazione, in arrivo prossimamente: “È un film su Ozzy e la mia vita, su come ci siamo incontrati nei primi giorni e sulla nostra relazione instabile. Tutti i litigi, tutti i trucchi, tutti gli arresti. Tutto. Ed è una storia d’amore“. Di seguito il video di Ordinary Man: