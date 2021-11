Pubblicato in rete il video di Hellraiser, canzone di Ozzy Osbourne e dei Motörhead del 1991, ripubblicata in versione animata.

Per ovvie ragioni, oggi non è possibile per Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister girare un video musicale insieme, ma per fortuna c’è la tecnologia che viene in loro soccorso. Nelle ultime ore, è stato pubblicato il video ufficiale di Ozzy e Lemmy per promuovere Hellraiser, la canzone di Ozzy/Motörhead del 1991, recentemente ripubblicata come duetto (non artificiale) tra i due, i quali diventano dei personaggi animati nella clip.

Hellraiser di Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister: il video

Pubblicato online il video di Hellraiser, canzone riproposta ai giorni nostri, che vede Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister dei Motörhead prendere vita in forma animata e potenziata, potremmo dire. Ad esempio, l’Ozzy animato è in grado di saltare e combattere gli zombi con una spada laser. Il video di Hellraiser:

La registrazione originale della canzone, da parte di Ozzy, è contenuta in No More Tears nel 1991; la collaborazione coi Motörhead seguì March or Die un anno dopo. Questa nuova fusione, che innesta parte della voce di Lemmy nella versione di Ozzy, proviene dalla ristampa extra-speciale del trentesimo anniversario di No More Tears.

I progetti futuri del Principe delle Tenebre

Ozzy sta attualmente lavorando al seguito di Ordinary Man – uscito nel 2020 – con il produttore di quel disco, Andrew Watt. Si avvarrà della collaborazione, ancora una volta, di Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) alla batteria, così come del batterista Taylor Hawkins (Foo Fighters) e del bassista Robert Trujillo (Metallica).

Anche il collaboratore e sideman di lunga data di Ozzy, Zakk Wylde, parteciperà in qualche modo (non è apparso in Ordinary Man), così come l’ex compagno di band dei Black Sabbath di Ozzy, Tony Iommi, l’iconico chitarrista Jeff Beck ed Eric Clapton.