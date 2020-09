Ozzy Osbourne ha rivelato che non si sottoporrà alla vaccinazione per il Coronavirus. La famiglia è, però, in quarantena per un caso di COVID-19.

Il tour di addio da solista di Ozzy Osbourne previsto per il 2018 e, poi, nel 2019 (dopo quello per i Black Sabbath del 2017) è stato rimandato più volte a causa della polmonite contratta dal cantante e di una brutta infezione da stafilococco. A peggiorare la situazione, una caduta in casa che gli ha provocato una lesione alla colonna vertebrale. Infine, è arrivata la pandemia di Covid-19.

Il cantante ha anche parlato della sua diagnosi di Parkinson all’inizio di quest’anno, che non ha contribuito direttamente all’annullamento dei concerti, ma certamente non ha aiutato a portarli avanti. Parlando con Rock Classics Radio di Apple Music, Ozzy ha detto che spera di tornare in pista entro il 2022, esprimendo anche un certo scetticismo riguardo a un eventuale vaccino per il Coronavirus. Intanto, la sua famiglia è in quarantena…

Ozzy Osbourne rifiuta il vaccino anti-Coronavirus

Ozzy Osbourne insiste sul fatto che non si sottoporrà al vaccino contro il Coronavirus, nonostante il suo morbo di Parkinson lo metta a maggior rischio. Il rocker di 71 anni desidera evitare qualsiasi potenziale effetto collaterale negativo di un vaccino sviluppato rapidamente.

Parlando a Rock Classics Radio su Apple Music Hits, ha detto: “Sto cercando di riprendermi […] non potrei lavorare comunque a causa dei miei infortuni. Spero che riprenderò nel 2022, credo. Ad essere onesto con te, non credo che prenderà forma fino alla fine del prossimo anno. Penso che questo inverno sarà brutto. Perché avrai l’influenza… Puoi darmi qualsiasi cosa, ma non sarò il primo provare quel fottu*o nuovo vaccino“.

Il video di Under the Graveyard:

Ozzy Osbourne, la famiglia in quarantena per COVID-19

La nipote di Ozzy Osbourne, che non ha nemmeno tre anni, è risultata positiva al COVID-19. Di conseguenza, Sharon Osbourne è in quarantena. Si è scoperto che Minnie, la nipote di due anni e mezzo, ha contratto il COVID-19. Sharon ha detto nell’episodio del 21 settembre di The Talk che Minnie sta bene e che probabilmente l’ha beccata da qualcuno che lavora con suo figlio Jack Osbourne.

“Dovevo venire in studio televisivo ma purtroppo una delle mie nipoti ha preso il COVID-19″, ha afferamto la moglie di Ozzy, aggiungendo: “Lei sta bene e né io, né suo padre, sua madre, le sue sorelle o altri hanno preso il virus. Deve averlo preso da qualcuno che lavora con mio figlio. Lei ha tre anni ed è un’altra dimostrazione del fatto che anche i bambini possono prendere il COVID-19”.