Era stato chiamato nientepopodimenoché Ferzan Özpetek per realizzare e dirigere il nuovo spot della pasta De Cecco con Claudia Gerini e Can Yaman protagonisti, ma il risultato non è granché piaciuto.

Lo spot è girato ad un ristorante e nella prima scena si vede Claudia Gerini che arriva in ritardo al pranzo fissato con amici: “Ciao ragazzi, scusate il ritardo!“.

L’arrivo della Gerini è stato subito notato da Can Yaman, seduto ad un tavolo vicino, che ha detto così alla sua amica “Ehy guarda chi è arrivata, Claudia“, scambiandosi un veloce saluto proprio con l’attrice.

Tuttavia la presenza di Can Yaman non ha distratto particolarmente la Gerini che – arrivata al ristorante con tanta fame e un pacco di pasta De Cecco – ha proposto: “Carbonara per tutti?“, chiedendo poco dopo al cameriere: “Ce l’avete questa?“.

Uno sketch non passato inosservato a Can Yaman che si è concluso con Claudia Gerini che ha proposto anche a lui un bel piatto di pasta.

Lo spot della De Cecco con Claudia Gerini e Can Yaman non convince, i commenti

#DeCecco Pure io quando vado al ristorante me porto tutto da casa: spaghetti, conserva, olio, ecc…..!!! Arrivo sempre in trolley infatti. https://t.co/JYu1dgiIOU — Matteo Lucarelli (@lucarelli_17) January 24, 2021