OYIB Cuffie Bluetooth 5.3, Auricolari Bluetooth con 4 Mic, Cuffie Wireless In Ear HiFi Stereo, Ricarica Rápida USB-C, Cuffie Senza Fili IPX7 Impermeabile Cuffiette Bluetooth Controllo Touch, Oro Rosa

OYIB si concentra sulla continua innovazione della tecnologia wireless, OYIB porta l’emozione e la passione della musica agli amanti della musica di tutto il mondo, Crediamo che la tecnologia ti porterà in un mondo musicale più meraviglioso.

2023 Cuffie Bluetooth 5.3

Tecnologia Bluetooth 5.3 e Accoppiamento Automatico: Gli Cuffie Bluetooth sono dotati di un chip Bluetooth 5.3 per garantire una connessione più stabile, minore latanza e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati, La distanza di trasmissione è maggiore (fino a 15 m). Gli auricolari wireless adottano Interruttori di sala. Dopo la prima connessione, questi auricolari bluetooth si collegano automaticamente al dispositivo non appena si apre la custodia di ricarica.

4 Microfoni e Chiamate Chiare: Cuffie senza fili utilizzano la tecnologia ENC di riduzione del rumore, Ogni orecchio è dotato di due microfoni ad alta sensibilità, che utilizzano la tecnologia di formazione del fascio per eliminare il rumore di fondo durante il passo, che blocca efficacemente l’90% dei rumori di fondo, consentendoti di captare e trasmettere meglio la tua voce durante le chiamate, assicurando che l’interlocutore possa sentirti più chiaramente.

Suono Eccezionale e Compatibilità Universale: Gli cuffiette wireless utilizzano un altoparlante professionale da 13 mm per fornire un’esperienza stereo HiFi allo stesso tempo stabile, presenta dettagli sonori più ricchi. Quando ascolti musica, puoi sentirti come se fossi per ottenere un’esperienza di ascolto più naturale e realistica. Auricolari bluetooth può essere collegato a una varietà di dispositivi abilitati Bluetooth, tra cui IOS, Android Smartphone, PC e Mac.

Display a LED e 25 Ore di Riproduzione: Cuffie wireless supportano la ricarica veloce USB-C, vogliono solo 1 ore per caricare completamente la custodia di ricarica. Gli bluetooth earphones possono parlare o ascoltare musica per un massimo di 5 ore con una singola carica e la custodia di ricarica mini inclusa fornisce 4 costi aggiuntivi con di riproduzione totale di 25 ore. la potenza residua della scatola di ricarica può essere visualizzata con precisione attraverso il display LED.

Controllo Touch Intelligente e Design Ergonomico: Cuffie sport adotta la tecnologia touch avanzata, vi offre la possibilità di rendervi più agevole rispondere al telefono, regolazione del volume, cambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. gli auricolari senza fili sono progettate per adattarsi in modo sicuro e confortevole alle orecchie. Ognuno pesa solo 4g e non si sente a disagio da indossare per lunghi periodi di tempo, anche in esercizio intenso.

€29,99