Oyace, il ricorso accoglie la lista di Stefania Clos

A Oyace è stata presentata un’unica lista elettorale che propone come sindaco Stefania Clos, attuale titolare della carica, e come vicesindaco Angelo Favre. La lista è composta anche da altri candidati: Gilberto Chenal, Joël Chenal, Roberto Cusimano, Marina Favre, Lorenzo Faustinelli, Alex Landry, Loris Landry, Giovanna Lisitano ed Elisa Nelva Stellio, ognuno con le proprie professioni e background.

Inizialmente, la lista era stata esclusa dalla Commissione circondariale. Tuttavia, il gruppo ha deciso di fare ricorso contro questa decisione. Il ricorso è stato accolto dal Tribunale amministrativo regionale, che ha annullato il provvedimento di esclusione e ha autorizzato la lista a partecipare alle elezioni.

