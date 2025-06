Oxfam Italia e Bolton: Una Partnership Strategica per la Sostenibilità

La collaborazione tra aziende e organizzazioni non governative può portare benefici significativi per la società. Durante l’evento ‘Insieme per un impatto positivo’ a Milano, Roberto Barbieri, Direttore Generale di Oxfam Italia, ha sottolineato l’importanza della partnership con Bolton, descritta come strategica per affrontare sfide cruciali. Bolton, leader di mercato, è impegnata nella sostenibilità economica, mantenendo standard elevati di qualità. La collaborazione mira a proteggere gli oceani e difendere i diritti umani nella filiera ittica, rappresentando un passo verso un modello di business responsabile e consapevole.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com