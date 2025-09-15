Owen Cooper trionfa agli Emmy, un talento giovane in ascesa

Owen Cooper ha fatto la storia della TV diventando il più giovane attore maschile a vincere un Emmy. Ieri sera, il protagonista di Adolescence ha conquistato il premio come Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie, dimostrando un’eleganza sorprendente sul red carpet, nonostante fosse alla sua prima esperienza.

Cooper si è presentato indossando un completo su misura di Gap Studio, creato dal famoso stilista Zac Posen. Il suo outfit, composto da una camicia bianca, una cravatta nera sottile e una giacca nera oversize, ha attirato l’attenzione per il taglio classico e rilassato. I pantaloni, con pieghe ben definite, sfioravano le caviglie, creando un look che si distaccava dalla tendenza degli smoking aderenti indossati da molti dei suoi coetanei.

La scelta di Cooper di optare per uno stile meno sfarzoso e più sobrio è stata considerata audace, riflettendo una certa originalità. La silhouette leggermente squadrata del suo completo si allinea con la moda attuale dei completi anti-skinny, ma nel suo caso risultava spontanea e autentica, come se fosse un adolescente che sceglie il proprio abbigliamento con naturalezza.

Mentre vincere un Emmy è un traguardo straordinario, la scelta di Owen di rimanere fedele a se stesso e al suo stile giovanile suggerisce che non ha alcuna fretta di crescere. Riuscendo a fare la storia, ha dimostrato che la vera chiave del suo successo è l’autenticità.