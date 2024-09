Ovetto Magico Assorbiodori per Frigo con Bicarbonato e Sale Marino – Mantiene Fresco l’Aroma dei Cibi per Fino a 3 Mesi

3,59€ - 2,99€

L’ovetto assorbiodori per frigorifero di Mister Magic con bicarbonato e sale marino è il prodotto ideale per eliminare i cattivi odori dal tuo frigorifero, lasciando inalterato l’aroma dei tuoi cibi. È molto semplice usarlo, è l’unico con la forma di un uovo, così lo puoi inserire comodamente nel comparto delle uova. Da oggi, la formula, del tutto rinnovata, è ancora più efficace, adatta anche a frighi più grandi, fino a 200 litri. È semplicissimo da usare, non ingombra e ti avvisa quando deve essere sostituito grazie ad un pratico segnale presente sul flacone.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,6 x 7,7 x 4,5 cm; 56 grammi

Produttore ‏ : ‎ Mister Magic

ASIN ‏ : ‎ B089Q52K68

Numero modello articolo ‏ : ‎ 119717

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

