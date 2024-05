Ovazione per Baby Lasagna al suo rientro in Croazia: in 30 mila in piazza a Zagabria

Baby Lasagna è stato il vincitore morale dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest e con la sua Rim Tim Tagi Dim ha conquistato il secondo gradino del podio. Tornato in Croazia ha ricevuto un’ovazione dai suoi fan, prima in aeroporto e successivamente in piazza a Zagabria dove ha tenuto un mini concerto gratuito.

Ad omaggiare Baby Lasagna sono scesi in piazza secondo i media croati ben 30 mila persone. Ecco un po’ di video:

Ovazione in Croazia per Baby Lasagna, che spiega il significato del suo nome

Il cantante è stato il più votato da parte del pubblico e se non ha vinto è semplicemente perché le giurie di qualità gli hanno preferito Nemo della Svizzera. In questa settimana di Eurovision, Baby Lasagna ha spiegato anche perché ha deciso di farsi chiamare così. Non è stato un omaggio alla cucina italiana “alle lasagne preferisco la pizza“, ma semplicemente perché “suonava stupido“.

“Un giorno ero a Novigrad e stavo cercando un supermercato per comprare una bottiglietta d’acqua perché avevo mal di testa e il nome mi è venuto in mente all’improvviso. I miei amici hanno pensato che fosse divertente. Sento sempre nomi di artisti hip hop con l’appellativo ‘Baby’, perciò volevo essere anche io Baby. Ma qualcosa di stupido, perciò Baby Lasagna”.

E che Lasagna sia.