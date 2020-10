Oriana Marzoli ha lasciato in diretta Uomini e Donne Spagna il suo fidanzato Ivan Gonzalez, rivelando anche i loro problemi in camera da letto. Poco dopo la conduttrice del dating show iberico ha lanciato una bomba di gossip proprio sul toro di Siviglia. Nagore Robles ha confessato che anni fa, all’epoca in cui Ivan era un tronista di MYHYV, un collaboratore del programma le rivelò di aver avuto una storia segreta con lui. Nonostante i legami con i tronisti fossero vietati dal regolamento, la presentatrice chiuse un occhio e l’uomo in questione poco dopo lasciò il programma. La donna ha poi aggiunto di aver parlato con questo ex collaboratore anche davanti ad altre persone e che lui le avrebbe confermato ancora una volta la storia clandestina con Gonzalez.

“Questo uomo all’epoca mi disse che era stato con te. Tu sai benissimo che questo non è permesso, non si possono avere relazioni con altre persone fuori dalle corteggiatrici e nemmeno sentirle al telefono. Noi del programma non possiamo nemmeno scrivervi. Passa del tempo, forse due settimane e durante una cena questo ex collaboratore di Uomini e Donne mi dice nuovamente che è stato con te e lo ripete a tutti”.

La Marzoli è sembrata scioccata dalle rivelazioni della Robles, ma ha detto che questo gossip conferma ancora di più i suoi dubbi su Ivan, che però ha negato categoricamente di aver avuto flirt con uomini: “So chi è questo signore. Posso solo dire che è assolutamente falso.Ho avuto un ottimo rapporto con lui, ma non sono mai stato con quest’uomo. Quell’uomo mi ha contattato e ha cercato di aiutarmi, una sera ho cenato con lui ed un altro amico, ma non è successo altro. Non sono gay, se ci sono maschi che hanno le prove che sono stato con loro allora li autorizzo a venire qui davanti a me a dimostrare tutto”.

In passato erano circolate diverse voci sulla sua presunta omosessualità, ma Ivan le aveva smentite durante la sua partecipazione al GF Vip.

A molti telespettatori di Uomini e Donne Spagna non è piaciuto l’outing di Ivan.

Hay rumores que relacionan a @Ivangoonzalez_ con un exasesor del programa durante su trono 😱 ¿Quién dice la verdad? #MyHyV https://t.co/xZ1alu6I28 pic.twitter.com/or9NuUaNRf — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) October 16, 2020

No voy a ser yo quien defienda a Iván, pero sinceramente acabo de ver lo de ayer de Oriana y él, y se le atosiga hasta que prácticamente le sacan del armario…y si él no quiere salir? Quiénes son los demás para hacerlo por él, y más tú @Nagore_Robles …no lo entiendo la verdad — 💫SofiAdarista✈️ (@Locotrn1) October 16, 2020

Donde estáis los que anoche llamabais de todo a ivan por una confidencia más falsa que nagore ? #Myhyv — Srta Gonzalez Molinero✈️🐥 (@fairuivanista) October 16, 2020