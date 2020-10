Nella puntata di ieri di Live Non è la d’Urso gli ospiti hanno parlato dell’outing che Adua Del Vesco ha fatto a Massimiliano Morra. In merito a questo episodio è intervenuto Lele Mora, che ha lanciato una bomba sulla vita del gieffino. Durante la pubblicità una delle opinioniste di Barbara ha fatto coming out e la conduttrice l’ha annunciato in diretta.

“Qui succedono cose meravigliose, Durante la pubblicità accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto di essere bisessuale”.

Poco dopo è intervenuta Imma Battaglia dichiarando che in Italia non è facile dichiarare il proprio orientamento sessuale e Carmelo Abbate l’ha interrotta dicendo che non è vero. A quel punto la moglie di Eva Grimaldi è sbottata: “No, non siamo liberi di fare coming out. Allora tu perché non lo dici che sei omosessuale? Sappi che è pieno di manager, di politici e professori gay. Però non lo dicono, si fanno le foto con le fidanzate e i bacetti, ma si vede benissimo che fanno difficoltà a dare questi baci forzati“.

Imma ha ragione, in Italia (io direi in quasi tutto il mondo) non è facile ammettere di non essere etero, appunto per questo è importante trovare il coraggio di fare coming out, per contribuire al cambiamento e liberarsi da una gabbia. Purtroppo però ci sono molti casi in cui le persone LGBT rischierebbero il lavoro e la stabilità familiare/economica/affettiva (e in situazioni estreme anche la vita) se facessero coming out.

Coming out e outing a Live Non è la d’Urso.

