Oura Ring Gen3 a 119€ su Amazon

Da stranotizie
L’Oura Ring Gen3 Heritage è un dispositivo che monitora il benessere senza ingombri, disponibile su Amazon a 119€, con uno sconto del 46% rispetto al prezzo di listino. Questo anello non è solo un accessorio, ma un vero sistema di monitoraggio biometrico che traccia oltre 20 parametri vitali con precisione, riposando comodamente al dito. La batteria dura sette giorni e il corpo in titanio ipoallergenico garantisce resistenza all’acqua e all’usura.

I sensori avanzati dell’Oura Ring Gen3 Heritage, posizionati direttamente al dito, garantiscono letture del battito cardiaco e dei parametri di recupero più accurate rispetto ai tradizionali smartwatch da polso. Il dispositivo supporta integrazioni con le principali piattaforme di health tracking, sincronizzando automaticamente i dati nell’ecosistema personale di app per la salute e il fitness.

L’abbonamento mensile di 5,99€ consente di accedere alle funzionalità avanzate dopo il primo mese gratuito, offrendo analisi storiche complete dei dati biometrici e insights dettagliati sul sonno e benessere generale. Su Amazon è anche disponibile il kit di misurazione Oura con credito cashback di 10€ per selezionare la giusta taglia senza errori. Il modello Heritage in argento rappresenta la scelta ideale per chi desidera un monitoraggio discreto ma potentissimo.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

