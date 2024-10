Oura Ring 4: la sfida al Galaxy Ring di Samsung

Oura ha lanciato il suo nuovo modello di punta, l’Oura Ring 4, in risposta al recente Galaxy Ring di Samsung. Questo nuovo anello connesso rappresenta un significativo miglioramento rispetto al predecessore Oura Ring 3, sia in termini di design che di prestazioni.

Il design dell’Oura Ring 4 è stato semplificato: è disponibile esclusivamente nella versione rotonda e presenta un numero maggiore di taglie, da 4 a 15, rispetto al precedente che copriva solo le taglie dalla 6 alla 13. Il materiale utilizzato è completamente in titanio, migliorando la qualità rispetto alla resina epossidica dell’Oura Ring 3. Anche i sensori sono stati riprogettati per essere più discreti, ora completamente integrati nella superficie dell’anello, senza sporgenze visibili.

Dal punto di vista tecnologico, Oura ha implementato un miglioramento significativo dei suoi algoritmi attraverso il sistema Smart Sensing, che ottimizza l’accuratezza della raccolta dati, inclusi parametri vitali come frequenza cardiaca, variabilità cardiaca, movimenti, temperatura corporea e livello di ossigeno nel sangue. L’autonomia dell’Oura Ring 4 è stata estesa fino a 8 giorni con una carica, un giorno in più rispetto al modello precedente.

Tuttavia, alcuni utenti si aspettavano nuove funzionalità, come il pagamento tramite NFC e la convalida biometrica, che non sono state incluse nel nuovo modello. Il focus del prodotto rimane sulla salute e sul benessere, coerente con l’offerta del concorrente Samsung.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, l’Oura Ring 4 è già in vendita a partire da 399 euro, con diverse colorazioni e taglie disponibili per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. È importante notare che, per accedere ai dati raccolti dall’anello, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 6 euro o annuale di 70 euro.

In sintesi, l’Oura Ring 4 offre importanti miglioramenti sia nel design che nelle funzionalità, mantenendo un prezzo competitivo e un’ottima autonomia, continuando così il percorso di Oura come leader nel mercato degli anelli connessi.