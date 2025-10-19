21.9 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Salute

Ottobre Rosa: Prevenzione Tumore al Seno in Italia

Da stranotizie
Ottobre Rosa: Prevenzione Tumore al Seno in Italia

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, e oggi si celebra la Giornata mondiale della prevenzione. Il fiocco rosa, simbolo di questa campagna, è presente in tutto il mondo, dalle piazze alle giacche, per promuovere eventi e iniziative.

Il tumore al seno è una delle diagnosi oncologiche più comuni tra le donne, con circa 2,3 milioni di nuovi casi e 670.000 decessi a livello globale. Proiezioni future indicano un aumento nel numero di diagnosi, con stime che suggeriscono che si potrebbe arrivare a 3,2 milioni l’anno. In Italia, si registrano circa 55.000 nuovi casi ogni anno. L’incidenza è più alta nei Paesi sviluppati, influenzata da fattori di rischio come gravidanze tardive, minore allattamento al seno, sovrappeso, sedentarietà, consumo di alcol e uso di contraccettivi ormonali. Tuttavia, la buona notizia è che grazie alla diagnosi precoce e ai progressi nelle cure, sempre più donne sono diagnosticate in fase iniziale, migliorando le possibilità di successo nelle terapie.

La Giornata Mondiale del Tumore al Seno coinvolge oltre 70 Paesi. Negli Stati Uniti, l’American Cancer Society organizza camminate solidali, mentre in Italia alcune regioni offrono mammografie gratuite. In Umbria, le donne tra i 45 e i 49 anni possono accedere gratuitamente a questo esame per tutto l’anno, contribuendo a ridurre i tempi di diagnosi. Sono previsti 14 punti di accesso, e le pazienti saranno supportate in ogni fase del percorso di cura.

Testimonial famosi hanno sensibilizzato l’opinione pubblica raccontando le loro esperienze. Personalità come Olivia Newton-John, Jane Fonda e Carolina Marconi hanno condiviso le loro storie, evidenziando l’importanza della prevenzione. Anche uomini come Beppe Convertini hanno sottolineato che la prevenzione riguarda tutti.

Articolo precedente
Nuove regole Ue sui caricabatterie e sostenibilità in Svezia
Articolo successivo
Prevenzione dell’influenza in Molise: vantaggi della vaccinazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.