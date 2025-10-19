Ottobre Rosa: Prevenzione Tumore al Seno in Italia

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, e oggi si celebra la Giornata mondiale della prevenzione. Il fiocco rosa, simbolo di questa campagna, è presente in tutto il mondo, dalle piazze alle giacche, per promuovere eventi e iniziative.

Il tumore al seno è una delle diagnosi oncologiche più comuni tra le donne, con circa 2,3 milioni di nuovi casi e 670.000 decessi a livello globale. Proiezioni future indicano un aumento nel numero di diagnosi, con stime che suggeriscono che si potrebbe arrivare a 3,2 milioni l’anno. In Italia, si registrano circa 55.000 nuovi casi ogni anno. L’incidenza è più alta nei Paesi sviluppati, influenzata da fattori di rischio come gravidanze tardive, minore allattamento al seno, sovrappeso, sedentarietà, consumo di alcol e uso di contraccettivi ormonali. Tuttavia, la buona notizia è che grazie alla diagnosi precoce e ai progressi nelle cure, sempre più donne sono diagnosticate in fase iniziale, migliorando le possibilità di successo nelle terapie.

La Giornata Mondiale del Tumore al Seno coinvolge oltre 70 Paesi. Negli Stati Uniti, l’American Cancer Society organizza camminate solidali, mentre in Italia alcune regioni offrono mammografie gratuite. In Umbria, le donne tra i 45 e i 49 anni possono accedere gratuitamente a questo esame per tutto l’anno, contribuendo a ridurre i tempi di diagnosi. Sono previsti 14 punti di accesso, e le pazienti saranno supportate in ogni fase del percorso di cura.

Testimonial famosi hanno sensibilizzato l’opinione pubblica raccontando le loro esperienze. Personalità come Olivia Newton-John, Jane Fonda e Carolina Marconi hanno condiviso le loro storie, evidenziando l’importanza della prevenzione. Anche uomini come Beppe Convertini hanno sottolineato che la prevenzione riguarda tutti.