Ottobre di Novità: Film e Serie da Non Perdere su Prime Video

Da StraNotizie
Settembre volge al termine e ottobre si apre con nuove serie tv da non perdere. Questa settimana, su Prime Video, le opzioni sono limitate, ma spicca il nuovo episodio di Gen V 2. Tra i titoli in scadenza, c’è 11.22.63, ispirata a un’opera di Stephen King, da vedere assolutamente se non l’avete già fatto. Non mancano, però, film interessanti: tra le novità, c’è Play Dirty – Triplo Gioco. Per gli amanti dell’azione, da segnalare Detective Knight, con Bruce Willis, e Alarum, protagonisti Sylvester Stallone e Scott Eastwood.

Detective Knight – La notte del giudizio vede il Detective James Knight (Bruce Willis) impegnato a fermare una banda di rapinatori dopo che un colpo ha gravemente ferito il suo partner durante Halloween. Questo film segna l’inizio di una trilogia.

In Alarum, l’esistenza tranquilla di Joe e Lara Travers viene stravolta da un incidente aereo, quando si ritrovano in possesso di una chiavetta USB ambita da agenzie di intelligence americane.

Play Dirty – Triplo Gioco, diretto da Shane Black, racconta le disavventure di un ladro professionista e del suo team mentre tentano un colpo pericoloso contro la mafia.

Per quanto riguarda le serie, il 1° ottobre esce il quinto episodio di Gen V 2, intitolato “The kids are not all right”, dove i protagonisti indagano sul misterioso Cypher.

Tra i film in scadenza il 1° ottobre, c’è Millennium – Uomini che odiano le donne, con Daniel Craig e Rooney Mara, e C’è ancora domani, debutto alla regia di Paola Cortellesi. Non mancano titoli cult come Licorice Pizza e Un pesce di nome Wanda.

