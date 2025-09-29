Ottobrata Romana: Celebrazione della Canzone Popolare

Il 4 ottobre si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma l’Ottobrata Romana, un evento che vedrà protagonisti Ambrogio Sparagna, l’Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare, diretto da Anna Rita Colaianni, con la partecipazione di Jasmine Trinca.

L’evento offrirà uno spettacolo originale, dedicato al repertorio antico della canzone romana, arricchito dalla presenza di ospiti come Marco Conidi, dell’Orchestraccia, e Roxana Ene. Saranno proposti brani storici e reinterpretazioni contemporanee che celebrano il patrimonio della canzone popolare romana.

Durante la manifestazione sarà assegnato il Premio Gabriella Ferri a Jasmine Trinca, riconoscimento istituito dalla Fondazione Musica per Roma nel 2018 per onorare una delle figure più significative della musica italiana del XX secolo. Trinca presenterà alcune poesie inedite scritte da Gabriella negli ultimi anni della sua vita.

Per questa edizione, Ambrogio Sparagna ha creato uno spettacolo che esplora la bellezza della capitale attraverso stornelli, strambotti e serenate di strada. L’interpretazione sarà affidata a Marco Conidi e Roxana Ene, quest’ultima considerata una giovane promessa della musica romana, la cui voce ricorda quella di Gabriella Ferri. Inoltre, il Coro Popolare, diretto da Anna Rita Colaianni, eseguirà alcune liriche di Trilussa musicate da Sparagna.