Ottobrata italiana, mai così caldo in autunno: meteo oggi e domani

Ancora caldo anomalo su tutta l’Italia, con picchi di 30-33°C ovunque da Nord a Sud. Non si ricorda un inizio di ottobre così rovente soprattutto al Centro-Nord. E’ in arrivo però un piccolo disturbo che è previsto tra oggi e domani: qualche nuvola in più sulla Liguria e sul Triveneto con qualche rovescio a ridosso delle Alpi orientali. Da giovedì però l’Anticiclone Apollo tornerà ancora più prepotente con nuovi picchi di caldo africano durante il weekend 7-8 ottobre.

Il caldo estremo riguarda anche l’Europa con tantissimi nuovi record: in Spagna si superano i 38 gradi, in Francia i 35°C, ma abbiamo anche 25-26 gradi dall’Inghilterra ai Paesi Bassi e al Belgio, e localmente anche in Germania, Svizzera ed Austria. Si registrano 20 gradi in Polonia e persino in Svezia e Norvegia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ribadisce sempre più l’estremo riscaldamento globale che insiste da almeno 25-30 anni.

Una volta si parlava di ottobrata romana, in ricordo delle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia spesso in giornate soleggiate e miti nelle campagne laziali, adesso l’ottobrata romana si estende a tutto il nostro Paese, dalle Alpi alla Sicilia. E le proiezioni indicano per i prossimi 3 mesi caldo anomalo su tutto il Continente europeo, con 2-3°C in più (medi) fino al Polo Nord; per trovare una zona con un’anomalia fredda, a livello globale, bisogna andare in Cile (solo lì).

Oggi, martedì 3 ottobre – Al nord: soleggiato salvo addensamenti su Liguria e Triveneto, dalla sera piovaschi sui rilievi del Nord-Est. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: sole e caldo estivo.

Domani, mercoledì 4 ottobre – Al nord: instabile sul Triveneto con alcune piogge o temporali, tante nubi altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tutto sole e caldo estivo.

Giovedì 5 ottobre – Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente e caldo estivo. Al sud: tutto sole e caldo estivo.

Tendenza: ulteriore aumento della pressione su tutto il territorio nazionale con l’Anticiclone Apollo, bel tempo prevalente e temperature di 7-8 gradi oltre la media del periodo.