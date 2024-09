Otto mesi di immobilità: la mia storia

Dopo un’assenza di vent’anni, Gerardina Trovato ha recentemente fatto un appello sui social per ricevere supporto dai suoi fan, che hanno risposto con grande affetto. In un’intervista a “Verissimo” con Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato la lunga malattia che l’ha costretta a lasciare il mondo della musica.

Gerardina Trovato ha debuttato al Festival di Sanremo nel 1993, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama musicale italiano. Con canzoni impegnate e originali, ha ottenuto un buon successo, ma nel metà dei primi anni 2000 ha preso la decisione di allontanarsi dalle scene. Durante l’intervista, ha spiegato che la sua assenza non è stata causata da un’ansia improvvisa, ma piuttosto dalla sua sensibilità artistica. “Gli artisti veri nascono ipersensibili”, ha affermato, sottolineando che piccoli eventi possono avere un grande impatto su di loro.

Trovato ha rivelato che, a causa della sua condizione, i medici le hanno prescritto una quantità eccessiva di farmaci, che hanno avuto effetti collaterali devastanti. È rimasta immobilizzata a letto per otto mesi, e in seguito ha subito un grave danno al fegato a causa di un’intossicazione da farmaci. Nonostante il riconoscimento della colpa da parte del medico, ha deciso di non sporgere denuncia.

Durante un periodo difficile, Gerardina Trovato si è trovata a dover chiedere aiuto alla Caritas per alimenti e un rifugio. Fu lì che incontrò un uomo che è diventato molto importante per lei. Attualmente, la cantante vive in un appartamento che considera bellissimo e sente di aver superato i suoi problemi, affermando di stare bene mentalmente.

Nell’intervista, Gerardina ha avuto parole dure anche per Barbara D’Urso, che l’aveva ospitata in più occasioni nel 2020. Ha espresso il rammarico di non aver potuto comunicare tutto ciò che sentiva nel suo cuore e ha accusato D’Urso di aver complicato ulteriormente la sua relazione con la madre, invitata in trasmissione con un avvocato. La Trovato ha concluso la sua intervista con un tono di speranza, pronta a riabbracciare il suo pubblico e ad affrontare una nuova fase della sua vita.