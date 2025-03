Ottimizzazione del Portatile: 5 Consigli per Potenziare le Prestazioni

Quando un laptop rallenta, l’uso può diventare sgradevole. È possibile adottare alcune misure per migliorare le prestazioni, anche se non sempre risolvono i problemi legati all’hardware obsoleto. La prima azione suggerita è verificare gli aggiornamenti di sistema, poiché sia Windows che macOS rilasciano regolarmente aggiornamenti per correggere bug e ottimizzare le prestazioni. Per Windows, si può controllare attraverso Impostazioni > Windows Update, mentre per macOS basta andare in Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software.

Un’altra misura importante è disinstallare bloatware e app non necessarie, che possono occupare risorse preziose. Su Windows, si disinstalla tramite Impostazioni > App, mentre su macOS le app non necessarie possono essere eliminate dalla cartella Applicazioni. È fondamentale anche controllare la compatibilità delle app con il sistema operativo, specialmente su Mac con chip Apple Silicon.

Disattivare le applicazioni che partono all’accensione del computer è un’altra strategia utile. Su Windows, si utilizza il Task Manager oppure Impostazioni > App > Avvio; su macOS, la verifica avviene in Impostazioni di Sistema > Generali > Elementi login.

La sicurezza informatica gioca un ruolo cruciale. I malware possono rallentare il computer, quindi è consigliato usare un buon antivirus per effettuare scansioni regolari, soprattutto su Windows, più vulnerabile agli attacchi informatici.

Infine, liberare spazio di archiviazione è essenziale; un disco quasi pieno rende il sistema operativo lento. Eliminare file non necessari o trasferirli su unità esterne può migliorare notevolmente le prestazioni generali del laptop.