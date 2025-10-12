Ottimizza la tua vita con l’astrologia in Italia

Il nostro partner Rob Brezsny, autore del libro “Astrology Is Real: Revelations from My Life as an Oracle”, condivide ogni settimana una saggezza ispiratrice per arricchire il nostro pensiero e migliorare il nostro umore. La sua rubrica “Free Will Astrology” è presente in oltre cento pubblicazioni e offre riflessioni positive.

Oroscopo della settimana

BILANCIA: L’architetto Christopher Alexander ha sviluppato un sesto senso per comprendere perché alcuni spazi siano confortevoli e altri alienanti. La sua genialità risiedeva nell’osservare come le persone utilizzassero realmente gli spazi. Nei prossimi giorni, utilizza il tuo talento naturale per creare relazioni e promuovere equilibrio. Focalizzati sulle connessioni anziché su elementi isolati.

SCORPIONE: In questo periodo, abbraccia il tuo lato paradossale, accettando le contraddizioni della vita. Immergiti in queste esperienze senza cercare di risolverle. La tua apertura ti porterà a scoprire una potenza e autorità inaspettate.

SAGITTARIO: Proprio come l’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt ha riscoperto Petra, puoi ottenere meraviglie se ti prepari ad affrontare situazioni nuove. Coltiva l’empatia e la comprensione mentre ti apri a tesori inaspettati.

CAPRICORNO: Sei vicino a realizzare un’interpretazione metaforica del moto perpetuo, creando abitudini che ti manterranno energico e vitale a lungo.

ACQUARIO: Abbraccia la tua natura unica, lasciando che la tua curiosità guidi la tua creatività. Non aver paura di essere diverso; questo è il momento di esprimerti pienamente.

PESCI: Stai scoprendo nuovi orizzonti in territori che pensavi di conoscere bene. Continua a esplorare e meravigliati delle nuove verità che stanno emergendo.

ARIETE: Ogni relazione è unica e non dovrebbe essere paragonata. Usa questa fase per approfondire i legami che contano di più nella tua vita.

TORO: Padroneggia l’arte di stare a contatto con il mistero. Non tutto deve essere risolto subito; abbraccia il processo di guarigione.

GEMELLI: Considera di liberarti dalle routine seguendo esempi più giocosi e spensierati.

CANCRO: Ispirati alla resistenza della pianta “Welwitschia mirabilis”. Coltiva la tua pazienza e autenticità, e lascia che la tua essenza fiorisca liberamente.

LEONE: Concentrati nel ricreare bellezza, mantenendo vive le radici del tuo passato mentre costruisci qualcosa di nuovo.

VERGINE: Cerca la tua forma di distrazione produttiva. Le migliori soluzioni emergeranno mentre ti lasci andare a semplici attività quotidiane.