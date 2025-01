Ottimismo dopo la Pace in Medio Oriente

L’ottimismo sui mercati finanziari è in parte alimentato dalle speranze di una tregua in Medio Oriente. A Milano, l’indice principale registra un incremento dello 0,80%, mentre Londra guadagna lo 0,62% e Francoforte lo 0,17%. Parigi, tuttavia, si distingue con un aumento dell’1,32%, principalmente grazie alla performance dei titoli del lusso. In particolare, Kering e Louis Vuitton hanno visto un incremento oltre il 7%, mentre Hermes cresce del 4,78%. Questa ondata positiva si riflette anche a Piazza Affari, dove Moncler segna un notevole +7,5% e Cucinelli un +1,7%.

Le borse asiatiche mostrano andamenti moderatamente positivi, con Seul che spicca per una netta crescita dopo l’arresto del presidente, un evento che aveva inizialmente causato un significativo calo del listino. Tokyo chiude con un incremento dello 0,32%. Negli Stati Uniti, Wall Street ha registrato la migliore performance quotidiana in due mesi, con il Nasdaq che guadagna due punti e mezzo, sostenuto da dati sull’inflazione americana migliori del previsto.

Nonostante queste notizie positive, l’euro rimane debole nei confronti del dollaro statunitense, scambiandosi a 1,0293.