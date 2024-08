Ottima Piazza Affari dopo la pausa di Ferragosto. Svettano le banche

– Seduta positiva per la maggior parte del mercati azionari europei Londra in calo, con Piazza Affari che mette a segno la performance migliore, recuperando i guadagni registrati ieri dagli altri listini mentre Milano era chiusa per festività. La seduta odierna è priva di grandi spunti per il clima vacanziero e la fine della stagione delle trimestrali, con l’attenzione degli investitori rivolta ai dati macroeconomici statunitensi, che allontanano le recenti preoccupazioni di una recessione della maggio economia globale e rafforzano le aspettative che la Fed taglierà i tassi nella riunione di settembre.

Oggi Banca d’Italia ha comunicato che il mese di giugno ha visto inoltre un nuovo massimo storico per il debito delle amministrazioni pubbliche salito a 2.948,512 miliardi di euro dai 2.918,247 miliardi di maggio.

Sul fronte macroeconomico, le prime stime del saldo dell’area euro di Eurostat hanno mostrato un surplus di 22,3 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a giugno 2024, rispetto ai 18,0 miliardi di euro di giugno 2023. Le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo sono state pari a 236,7 miliardi di euro, in calo del 6,3% rispetto a giugno 2023, mentre le importazioni sono state pari a 214,3 miliardi di euro, in calo dell’8,6%.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,1. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dell’1,37%. Giornata da dimenticare per il petrolio Light Sweet Crude Oil, che scambia a 76,79 dollari per barile, con un ribasso dell’1,75%.

Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +140 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,63%.

Tra i mercati del Vecchio Continente andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,77%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,43%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%.

Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno del 2,20% sul FTSE MIB, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata a 35.181 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap +1,11%; come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star +1,2%.

Il controvalore degli scambi nella seduta del 16/08/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,5 miliardi di euro, con un incremento di ben 820,9 milioni di euro, pari al 48,79%, rispetto ai precedenti 1,68 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,33 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,47 miliardi.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediobanca +4,30%, Unicredit +3,68%, Unipol +3,66% e BPER +3,45%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Credem +3,23%, Anima Holding +3,09%, Carel Industries +3,01% e Ariston Holding +2,80%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su SOL, che ha chiuso a -2,00%. Scivola Technogym, con un netto svantaggio dell’1,72%. In rosso Cembre, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,62%. Tentenna Moltiply Group, con un modesto ribasso dell’1,42%.