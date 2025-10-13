Ottavia e Petriana pareggiano in una partita emozionante

A causa di un errore di pubblicazione, nella Gazzetta Regionale è stato annunciato un marcatore errato per la partita tra Ottavia e Petriana, valida per il girone A dell’Under 16 Elite. Di seguito, il tabellino e la cronaca corretti.

La partita Ottavia – Petriana termina con un punteggio di 2-2.

Ottavia: Piccinetti 6.5, Spadoni 6 (20′ st Rossi 6), Pagnotta 6, Scrofani 6 (33′ st Conte 6), Di Principe 6, Olivito 7 (33′ st F. Bacchi 6), Pantaleo 6.5 (25′ st Pasquali 6), De Jesus Bravi 6 (20′ st Naticchi 6), Rocchi 7, Ricco 6.5, Verduchi 6 (20′ st Teglio 6). Panchina: Trovarelli. Allenatore: D. Bacchi.

Petriana: Sagi 6.5, Cicchinelli 6, Colucci 7, Lombardo 6 (7′ st Antini 6.5), Lozzi 6.5, Lucarelli 6.5, Montagnani 6 (21′ st Tanganelli 6, 38′ st Dolfini 6), Nori 6.5 (33′ st De Serio 6), Rutilli 6, Serangeli 5.5, Veltroni 7 (25′ st Caia 6). Panchina: Antinozzi, Burletta, Campo, Ziccardi. Allenatore: Lampazzi.

Marcatori: Rocchi 7′ (O), Olivito 15′ (O), Colucci 22′ (P), Veltroni 1′ st (P).

Arbitro: Giansanti di Roma 1, 6.

Note: Espulso Serangeli al 31′ st. Ammoniti: Olivito, Veltroni, Pagnotta, Lucarelli. Angoli: 7-5. Fuorigioco: 4-0. Recupero: 1′ pt – 5′ st.

La partita è stata intensa, con l’Ottavia che trova il vantaggio iniziale grazie a Rocchi e Olivito, ma la Petriana riporta il punteggio in parità con i gol di Colucci e Veltroni. Nel finale, l’espulsione di Serangeli crea tensione, ma la Petriana riesce a conquistare un punto prezioso. Sagi, portiere della Petriana, salva il risultato con una parata decisiva.