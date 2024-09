Ottantaquattrenne trovato senza vita dopo essere rimasto bloccato in ascensore a Montella

Una tragica vicenda è avvenuta a Montella, in provincia di Avellino, dove un uomo di 84 anni, Vincenzo Iannaccone, è stato trovato morto all’interno dell’ascensore del condominio in cui viveva. L’incidente è successo nel pomeriggio del 5 settembre 2024, intorno alle 15:30, in un palazzo situato in via Rinaldo D’Aquino. Iannaccone, che risiedeva al primo piano con la moglie, stava utilizzando l’ascensore quando è rimasto bloccato senza riuscire a liberarsi.

Malgrado i tentativi di chiedere aiuto, l’anziano è rimasto intrappolato nella cabina. Durante il suo blocco, ha purtroppo accusato un malore e ha perso conoscenza. I vicini, preoccupati per la situazione, hanno subito contattato i soccorsi. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati, hanno forzato le porte dell’ascensore e hanno tentato di rianimarlo con le manovre di primo soccorso fino all’arrivo del personale medico. Purtroppo, le operazioni si sono rivelate vane e non è stato possibile salvare l’uomo.

Sul luogo della tragedia, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno potuto solamente accertare il decesso di Iannaccone. Saranno necessari ulteriori esami clinici per chiarire se la morte sia stata esclusivamente causata da un malore o se altre circostanze legate al blocco dell’ascensore abbiano contribuito al tragico epilogo.

La comunità di Montella è rimasta sconvolta dall’accaduto e i vicini hanno descritto Vincenzo Iannaccone come una persona gentile, sempre pronto ad aiutare la moglie. I Carabinieri hanno avviato le indagini per comprendere le cause del malfunzionamento dell’ascensore e verificare eventuali responsabilità riguardo all’incidente.

Questa vicenda mette in luce l’importanza della funzionamento e della manutenzione degli impianti di ascensore, specialmente in contesti residenziali in cui vivono persone fragili, come gli anziani. La scomparsa di Iannaccone ha lasciato un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nell’intera comunità di Montella.