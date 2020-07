Un migliaio di persone affollate al’esterno del locale e mancato rispetto delle norme anti-Covid: per questo la polizia a Otranto ha chiuso per cinque giorni un locale simbolo della movisa estiva in riva al mare. Il provvedimento della questura riguarda il Maestrale, chiosco bar molto conosciuto e frequentato. Si trattava della serata di inaugurazione dell’estate 2020. Proprio l’apertura tardiva e l’inaugurazione hanno attirato circa mille persone, assembrate in tutta l’area destinata all’attività commerciale e, senza soluzione di continuità, su tutta l’area del molo Santi Martiri e sul lungomare degli Eroi.

Gli agenti, per ragioni di ordine pubblico e di sanità, si sono limitati a constatare il gigantesco assembramento e a contattare telefonicamente i titolari della struttura, i quali sono intervenuti fuori dall’area del locale e, insieme con i poliziotti, si sono resi conto dell’entità dell’affollamento in tutta l’area circostante. La situazione era evidente e hanno scattato qualche foto per cristallizzare il momento del controllo ma non sono andati oltre per l’evidente impossibilità di procedere in sicurezza a disperdere l’assembramento. La gente era ferma anche nelle parti più vicine al mare.

Dai successivi accertamenti sulla tipologia di attività e sull’esistenza delle relative autorizzazioni, è stata contestato ai titolari il fatto che non si siano attenuti alle misure adottate per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, in quanto non hanno osservato e né hanno fatto osservare le misure previste dal Decreto della presidenza del Consiglio e l’ordinanza della Regione Puglia.

Oltre alla sanzione amministrativa il Commissariato ha ritenuto, per impedire la reiterazione della violazione, di disporre la misura cautelare immediata della chiusura provvisoria del locale per cinque giorni.