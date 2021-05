Il Comune di Otranto sfratta il suo stesso sindaco. Pierpaolo Cariddi deve lasciare l’alloggio popolare dove ha vissuto fino a gennaio 2021. Sei mesi di tempo a disposizione del primo cittadino per riconsegnare l’immobile dove, nel frattempo, si è trasferita la figlia. La comunicazione, con i crismi dell’ufficialità, è stata inoltrata dal responsabile dell’area Affari Generali del Comune e sancisce di fatto la definitiva decadenza del diritto di assegnazione. Vicenda archiviata? Per niente.

Il sindaco non si dà per vinto. E intende difendere quello che ritiene un suo diritto. Si tratta di una questione di principio. “Adesso impugnerò il provvedimento davanti al Tar – spiega Cariddi al telefono – e cercherò di far valere le mie ragioni nelle sedi opportune sperando che si faccia piena luce su chi abbia diritto a vivere in quell’alloggio alla luce di alcune sentenze della Cassazione”. L’immobile “conteso” sorge in via Idrusa, alla periferia di Otranto per chi arriva dal vicino comune di Uggiano la Chiesa.

Un’abitazione modesta: un cucinino, un piccolo soggiorno, una camera da letto e un bagno. Per complessivi 45 metri quadrati. Sufficienti, però, per alimentare un caso diventato di dominio pubblico dopo un intervento del deputato del M5S Leonardo Donno, da tempo impegnato in una battaglia sulle occupazioni abusive in Provincia di Lecce. E i numeri emersi tra occupazioni abusive e procedimenti di decadenza inevasi in tutto il Salento erano allarmanti. A inizio 2021 Donno aveva anche denunciato pubblicamente (con tanto di esposto depositato in procura) che tra i provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi popolari Lecce fino ad allora inevasi, c’era anche quello del sindaco di Otranto.

A marzo Arca Sud aveva anche sollecitato la conclusione dell’iter di decadenza “per mancata stabile occupazione, per superamento del reddito e perché risultato proprietario di altro immobile in Otranto”, circostanze che ne avrebbero impedito tanto l’acquisto quanto il mantenimento dell’assegnazione dell’alloggio nel quale, dopo un sopralluogo della polizia locale, a febbraio, si era trasferita la figlia di Cariddi. Ma qual è la difesa del sindaco? Per comprendere l’intera vicenda bisogna fare un salto nel tempo. A circa 30 anni fa quando il primo cittadino ha rilevato il contratto e l’assegnazione della casa popolare dalla nonna. “Queste abitazioni – dice – hanno deciso di venderle molti anni fa e siamo diventati “promissari acquirenti’, perché avevamo pagato un anticipo, oltre al fatto che abbiamo realizzato i lavori di ristrutturazione. L’acquisto, però, rimase “congelato” per via di alcune difformità edilizie poi superate mentre la palazzina “gemella” venne venduta”.

La casa, nel frattempo, è stata completamente ristrutturata a spese di Cariddi perché “era invivibile”. “Ho vissuto per circa dieci anni – spiega – e sono diventato papà per ben due volte”. Nella ricostruzione dei fatti si arriva ai giorni nostri. “Arca Sud – precisa Cariddi – nonostante le continue sollecitazioni, ha ribadito ad ogni occasione che ormai le abitazioni erano nostre e che avremmo dovuto provvedere alle attività di manutenzione”. Si sarebbe così innescato un cortocircuito alimentate dalle polemiche scoppiate nei mesi scorsi. “Arcasud – spiega il sindaco – ha preferito completare il percorso di decadenza anziché procedere con le stipule che mi avrebbero consentito di diventare proprietario dell’immobile a tutti gli effetti”. E il 10 maggio il suo stesso Comune gli ha intimato per iscritto di dover liberare quell’immobile. “Come ho sempre detto – è il pensiero del deputato pentastellato Donno – l’obiettivo della mia battaglia non è assolutamente quello di infierire sui cittadini in difficoltà, che certamente devono essere aiutati e supportati. Gli approfondimenti che il sottoscritto ha condotto e intende continuare a condurre sono finalizzati proprio alla tutela dei più fragili, di chi subisce ingiustizie in silenzio e attende il suo turno per anni, parcheggiato in una graduatoria che non sempre è garanzia di legalità e giustizia. In tutto questo il ruolo delle Istituzioni deve essere nitido, trasparente e ben definito. E un sindaco, che io sappia, è un’istituzione. Almeno fino a prova contraria”.

La replica del primo cittadino è stata immediata: “Da parte del mio Comune – dice – si è trattato di un atto consequenziale alle richieste di Arca Sud che chiaramente ho sollecitato io stesso proprio perché non volevo in alcun modo alimentare sospetti sull’operato e sulla professionalità dei dipendenti del mio Comune”. Nel frattempo il sindaco ha lasciato l’immobile trasferendosi in un’altra abitazione. Nell’alloggio di via Idrusa, invece, si è trasferita la figlia. “Lei può – precisa Cariddi – vive da sola e non ha reddito. O vogliamo mettere in dubbio anche questo?”.