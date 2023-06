Otello cerca casa, da cane di supporto in famiglia alla solitudine

Otello fino a poco tempo fa era il cane di supporto di un ragazzo disabile, ma la sua vita è cambiata e ora rischia la solitudine in un box.

Otello è un cane di 8 anni che ha vissuto fino a poco tempo fa insieme alla sua famiglia di adozione come supporto a un ragazzo disabile. Purtroppo però i genitori del ragazzo sono venuti a mancare e questo è stato preso in affido da un tutore. Otello ha così perso tutte le sue abitudini e le cure che gli venivano date e ha iniziato a vivere quasi come un randagio. Ora si cerca per lui una nuova famiglia in cui poter tornare a vivere.

Il cane Otello cerca una nuova casa lontano dalla solitudine del canile

Quando gli animali sopravvivono ai propri padroni è sempre difficile capire quale sarà il loro destino. Passare dall’amore di una famiglia in cui si è vissuto per anni all’incertezza del futuro è ciò che spesso accade. I più fortunati riescono a passare in “eredità” ai parenti più prossimi, altri vengono consegnati alle cure di associazioni, canili o rifugi. I più sfortunati invece rischiano di rimanere completamente soli e di iniziare così una vita di stenti e randagismo.

Ed è proprio ciò che ha rischiato Otello, quello che fino a poco tempo fa era un amato cane con una casa e una famiglia e che a causa di una disgrazia si stava trasformando in un randagio, solo e senza nessuno che si curasse di lui e dei suoi bisogni.

La storia di Otello è davvero molto triste e a raccontarla è la pagina Facebook “Canile Dog Center Sant Ilario Dello Ionio- Rc” che sta provando in tutti modi a cambiare il suo destino, e cioè di passare il resto dei suoi anni chiuso in box.

Otello è un meticcio di 8 anni che fino a poco tempo fa aveva lo speciale compito di fare da cane di supporto per il figlio disabile di una coppia. Lì era amato e trattato proprio come un componente della famiglia ed era fondamentale per il ragazzo con sindrome di Down. Purtroppo tutto è cambiato nel momento in cui la madre e il padre dell’assistito sono venuti a mancare e il ragazzo affidato alle cure di un tutor.

Otello in un primo momento è stato anch’esso accolto nella nuova casa, con la sostanziale differenza però di non essere per niente seguito. Il cane infatti veniva visto circolare da solo in giro per la città, cercando cibo, acqua e forse un po’ di compagnia. Dopo moltissime segnalazioni da parte degli abitanti della zona e di chi conosceva l’animale e la sua situazione, Otello è stato prelevato e portato in canile.

Quella del canile non è però la soluzione più adatta ad un cane di quell’età e che ha sempre vissuto in casa. Il box, la presenza di numerosi altri cani e la mancanza di una figura umana che si prenda esclusivamente cura di lui, creano una grande sofferenza al povero quattro zampe.

Proprio per questo chi si occupa del “Canile Dog Center Sant Ilario Dello Ionio- Rc” si sta battendo per trovare per lui una nuova casa e una nuova famiglia in cui poter tornare ad essere felice.