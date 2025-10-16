Ostriche delle Everglades: un tesoro culinario della Florida

A Miami, l’entusiasmo per le ostriche sta crescendo, mettendo in luce una realtà sorprendente: le ostriche possono prosperare anche nelle paludi tropicali degli Everglades. Josh Wilkie e Fabio Galarce, fondatori di Everglades Oysters, forniscono queste specialità a ristoranti di alta cucina della Florida, dimostrando che non bisogna sempre associare le ostriche solo a acque fredde e limpide.

Nel loro vivaio di 74 acri, situato tra il National Wildlife Refuge delle 10.000 Isole e un importante nursery di squali toro, vengono allevate 200.000 ostriche. Queste vengono collocate in cestini che galleggiano grazie a un innovativo sistema di allevamento. Il movimento dei cestini aiuta a formare la tipica forma a coppa delle ostriche da ristorante.

Questi molluschi si nutrono filtrando l’acqua dolce che drena da Lago Okeechobee, conferendo loro un sapore unico. I ristoranti come Mirabella, guidato dallo chef stellato Michael White, apprezzano la freschezza delle ostriche raccolte su richiesta. Anche Jeremy Ford, chef di Stubborn Seed, ha scelto di utilizzare ostriche locali, sottolineando come quelle di Galarce e Wilkie soddisfino tutti i criteri.

Sebbene le ostriche da climi caldi possano comportare rischi per la salute, come l’infezione da vibrio, Everglades Oysters adotta misure per garantire l’assoluta freschezza del prodotto. Inoltre, i fondatori si dedicano alla ricostruzione delle barriere coralline, raccogliendo conchiglie usate dai ristoranti per ripristinare i fondali marini.

Il loro obiettivo va oltre il profitto, mirando a creare una cultura di ostriche del sud e migliorare la qualità dell’acqua, contribuendo così al benessere dell’ambiente e della comunità.