Ostie piene del Gargano

Nel cuore del Gargano, tra vicoli in pietra e panorami sospesi tra cielo e mare, nasce uno dei dolci più semplici e affascinanti della pasticceria pugliese: le ostie piene di Monte Sant’Angelo. Un dessert umile negli ingredienti, ma ricchissimo di storia, capace di raccontare secoli di cultura conventuale, sapori antichi e piccoli gesti quotidiani trasformati in tradizione.

Le ostie piene o ripiene sono un simbolo identitario della cittadina micaelica in provincia di Foggia, che nel tempo abbiamo imparato a conoscere anche attraverso storie, leggende e prodotti tipici. Le ostie ripiene si presentano come due sottili cialde che racchiudono un ripieno morbido e profumato a base di miele e mandorle. Nulla di elaborato, nessuna decorazione superflua: solo ingredienti genuini e una preparazione lenta, che richiede attenzione e pazienza.

La leggenda ci riporta al monastero della Trinità di Santa Chiara, a Monte Sant’Angelo, dove alcune monache erano intente a preparare le ostie destinate alla messa quando, accidentalmente, una manciata di mandorle cadde in una ciotola di miele caldo. Sprovvista di utensili, una monaca utilizzò due ostie per recuperare le mandorle; dopo pochi istanti, il miele si raffreddò e si solidificò, sigillando il ripieno tra le cialde. Da quel gesto improvvisato nacque uno dei dolci più rappresentativi del territorio: le ostie ripiene di Monte Sant’Angelo, tramandate di generazione in generazione.

Per preparare le ostie piene in casa, è possibile seguire la ricetta tradizionale, che prevede gli ingredienti seguenti: 300 gr di mandorle tostate in forno, 250 gr di miele, 60 gr di zucchero semolato, 3 o 4 chiodi di garofano, 1 pizzico di cannella in polvere, scorza grattugiata di un limone femminello del Gargano Igp e scorza grattugiata di un’arancia. La preparazione consiste nel mescolare le mandorle con lo zucchero e il miele a fiamma bassa per circa 40 minuti, aggiungendo poi le spezie e le scorze di agrumi. Il ripieno è pronto per essere racchiuso tra due ostie, per dare forma a uno dei dolci più autentici del Gargano.