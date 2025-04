Ostia, gestori dell’oasi naturista di Capocotta: “No all’abbattimento del chiosco, è un simbolo”

(Adnkronos) – “Con grande preoccupazione e indignazione apprendiamo della decisione di procedere con l’abbattimento del chiosco dell’Oasi Naturista di Capocotta, uno spazio storico e simbolico per la comunità naturista romana”. A comunicarlo sono i gestori della struttura, Veronica Ciotoli e suo marito, che si trova al chilometro 9,4 della via Litoranea. Domani, alle 11,30, si terrà una conferenza stampa per discutere della decisione del Comune di Roma di mettere a bando l’area dell’Oasi Naturista e di demolire entro Pasqua il chiosco, ritenuto abusivo dall’Amministrazione. I gestori intendono presentare alla stampa le azioni intraprese negli ultimi 25 anni per la riqualificazione dell’area, a partire dalla delibera comunale della giunta guidata da Rutelli, che nel 1999 istituì un’area riservata ai nudisti a Capocotta.