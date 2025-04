Ostia, centinaia in piazza: “Chiediamo giustizia per un territorio diffamato”

Centinaia di cittadini hanno manifestato in piazza Anco Marzio, a Ostia, per chiedere giustizia e difendere l’immagine della loro città, considerata ingiustamente associata alla criminalità organizzata. Mauro Delicato, portavoce del comitato “Giustizia x Ostia”, ha espresso la necessità di “ripulire” il nome di Ostia dopo anni di commissariamento, avvenuto dieci anni fa, durante il quale residenti e imprenditori sono stati stigmatizzati come mafiosi. L’indignazione è stata alimentata dalle dichiarazioni dell’ex prefetto Franco Gabrielli, che ha descritto il commissariamento come una “supercazzola” per proteggere l’immagine di Roma.

Durante la manifestazione, sono state accese fiaccole e avviata una raccolta firme per un’interrogazione parlamentare, con l’intenzione di chiedere un risarcimento simbolico e invitare il Presidente Mattarella a visitare Ostia. I manifestanti, tra cui Claudia Martucci, hanno denunciato l’impatto negativo di questo stigma sulla dignità, sul turismo e sull’economia locale.

L’ex dirigente del commissariato Lido, Rosario Vitarelli, ha chiesto chiarimenti a Gabrielli riguardo alle scelte politiche del 2015 e ha sottolineato la necessità di combattere il degrado a Ostia, soprattutto nelle zone più vulnerabili. Ha auspicato un modello di riqualificazione urbana che comprenda interventi sociali e di supporto alle famiglie, per ridare speranza e opportunità ai giovani locali. In conclusione, i manifestanti si sono uniti con un fervente appello per il rispetto e il riconoscimento della dignità di Ostia e della sua comunità.