Ostia, arrestata la figlia di Roberto Spada

La figlia 21enne di Roberto Spada è stata arrestata a Ostia per possesso di 15 grammi di hashish. L’episodio è avvenuto ieri mattina quando gli agenti della polizia giudiziaria del X distretto Lido hanno notato la giovane mentre si dirigeva verso il parco Willy Ferrero insieme a un’altra ragazza. Questa zona, in particolare piazza Gasparri di Nuova Ostia, è conosciuta per diversi episodi di criminalità. Durante la perquisizione, sono stati trovati 12 involucri di hashish, il che ha portato all’arresto della ragazza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Anche l’amica è stata denunciata, poiché nella sua borsetta è stato rinvenuto un proiettile.