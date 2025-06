Osteoporosi: Campagna ‘Non romperle!’ per proteggere le ossa

La salute delle ossa è essenziale per mantenere l’indipendenza e l’attività sociale. L’osteoporosi, che colpisce circa 4 milioni di italiani, principalmente donne, può essere prevenuta e curata, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi per il sistema sanitario. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo tema, Italfarmaco, con il patrocinio di Fedios, ha avviato la campagna ‘Non romperle! Non perdere tempo e proteggi le tue ossa’. A giugno, un motor-home farà tappa in otto città italiane: Genova, Torino, Varese, Pavia, Ancona, Bari, Battipaglia e Frosinone.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com