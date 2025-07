Osteopatia e salute femminile: un supporto a ogni età

L’osteopatia si sta affermando come un importante supporto per la salute delle donne, dalla pubertà fino alla menopausa. Secondo Andrea Manzotti, docente in Osteopatia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e fondatore della Scuola di Osteopatia SOMA, questa disciplina sta guadagnando riconoscimento nella medicina convenzionale, in particolare dopo il suo riconoscimento ufficiale nel 2018.

Le donne si rivolgono agli osteopati per diverse problematiche, in particolare per disturbi funzionali come la vulvodinia e dolori pelvici cronici. Questi sintomi, sebbene non rappresentino patologie vere e proprie, possono risultare debilitanti. Ricerche hanno dimostrato l’efficacia dell’osteopatia nel trattamento del dolore coccigeo, con risultati significativi già dopo poche sedute.

In aggiunta, è possibile affrontare le comorbilità legate a patologie chirurgiche, come le cicatrici o le aderenze post-operatorie, che possono compromettere la mobilità del bacino. L’osteopatia interviene in queste situazioni per facilitare il recupero funzionale.

Durante la gravidanza, l’osteopatia offre sostegno nelle varie fasi, alleviando problemi come dolori lombari e difficoltà respiratorie, e può aiutare a ottimizzare la posizione del feto per un parto più agevole. Anche nel periodo post-partum, il riequilibrio del pavimento pelvico è fondamentale per riportare il corpo alle sue funzioni abituali.

Infine, le donne in menopausa possono trarre beneficio da un approccio delicato che mira a mantenere attive, aiutando a gestire i disturbi legati ai cambiamenti ormonali. L’osteopatia si propone così di migliorare il benessere femminile in tutte le fasi della vita.