Osteopata ‘scrocchia’ il collo a Unomattina: Andrea Vianello accusa ‘Così mi hanno causato l’ictus’

Andrea Vianello ha espresso preoccupazione riguardo a una manovra osteopatica effettuata in diretta televisiva sul conduttore di Unomattina, Massimiliano Ossini, descrivendo l’episodio come “gravissimo e pericoloso”. Vianello, che ha subito un ictus nel 2019 che attribuisce a un simile trattamento, ha portato alla luce i potenziali rischi di queste manipolazioni attraverso un post sui social media. Nel suo messaggio, ha fatto riferimento a esperienze personali, sostenendo che i medici lo avrebbero avvertito che la manipolazione del collo potrebbe aver causato la dissecazione dell’arteria carotide e, di conseguenza, l’ictus.

Nel suo racconto, Vianello ha descritto la sua personale battaglia contro l’ictus in un libro e in un’intervista, evidenziando le difficoltà di recupero e l’importanza del supporto familiare, in particolare elogiando la prontezza della moglie, che ha immediatamente chiesto aiuto. Ha parlato della sua frustrazione di non riuscire a parlare dopo l’operazione, paragonando la sua condizione a quella di un bambino e sottolineando il lungo percorso di riabilitazione necessario.

Giovanni Frisullo, esperto della neurologia e responsabile della Stroke Unit alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, ha commentato l’accaduto, chiarendo che non esistono evidenze scientifiche definitive che colleghino la manipolazione cervicale a ictus, sebbene alcuni pazienti ricoverati abbiano rivelato di essersi sottoposti a manipolazioni poco prima di sviluppare problemi. Frisullo ha affermato che, se eseguite da professionisti qualificati su pazienti sani, tali pratiche non dovrebbero comportare rischi.

Vianello ha quindi sollevato un dibattito importante sui rischi associati alla manipolazione cervicale, ponendo l’accento sulla necessità di una maggiore consapevolezza riguardo ai potenziali pericoli di tali trattamenti nei mass media e nella società. La sua testimonianza ha messo in evidenza non solo la sua esperienza personale, ma anche la necessità di un approccio più cauto e informato nell’ambito delle manovre osteopatiche. In conclusione, questo episodio ha rinnovato l’attenzione verso la sicurezza nelle pratiche di osteopatia e la cura delle condizioni di salute.