Osteopata a Sanremo

Da stranotizie
L’osteopata Riccardo Boschet, di Feltre, è stato selezionato per far parte dello staff tecnico-sanitario del festival di Sanremo. Il suo obiettivo è aiutare gli artisti a gestire lo stress e a migliorare le loro esibizioni canore. Boschet è specializzato nel trattamento di cervicalgia, disturbi temporomandibolari e problemi posturali e ha ottenuto diversi diplomi e master in osteopatia e neurofisiologia applicata.

Il professionista è stato scelto per il suo curriculum e per la sua esperienza nel settore. Lui e altri osteopati e massaggiatori saranno a disposizione degli artisti per aiutarli a ottimizzare la qualità vocale e timbrica. Il loro obiettivo è “liberare” alcune strutture, come la cranio cervico mandibolare, per migliorare la postura e il diaframma e quindi la voce.

Boschet afferma di essere onorato di far parte dello staff di Sanremo e spera che questo sia il primo passo per partecipare ad altri eventi importanti come osteopata. Il suo sogno è creare un proprio metodo e insegnarlo agli altri. Egli crede che il lavoro di squadra sia essenziale per offrire un servizio completo ai pazienti.

