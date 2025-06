Ossigeno sulla Luna: il progetto italiano ORACLE prende il volo

In un contesto di crescente interesse per l’esplorazione spaziale, l’Italia compie un passo significativo verso l’autonomia tecnologica nello sfruttamento delle risorse extraterrestri. Una recente notizia ha delineato il contratto stipulato tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e OHB Italia per sviluppare un innovativo sistema per l’estrazione di ossigeno dalla Luna.

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e OHB Italia hanno firmato un accordo per sviluppare il payload lunare ORACLE (Oxygen Retrieval Asset for Carbothermal Lunar Extraction), che estrarrà ossigeno dalla regolite lunare. Il contratto è stato firmato dal direttore generale dell’ASI, Luca Salamone, e dal Managing Director di OHB Italia, Roberto Aceti, alla presenza del presidente dell’ASI Teodoro Valente. Nel corso dei prossimi quaranta mesi, OHB Italia si occuperà della progettazione e costruzione di un laboratorio compatto, utilizzando un processo chimico-fisico chiamato “carbotermico” per estrarre l’ossigeno presente nel suolo lunare. Questa tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Milano e sarà testata sulla Luna.

ORACLE rappresenta un passo verso l’autonomia nella ricerca di risorse extraterrestri, fondamentale per future missioni lunari e interplanetarie. OHB Italia sarà il Prime Contractor del progetto, supportato da ENEA e Kayser Italia. Il payload verrà utilizzato in una missione lunare futura, con l’obiettivo di dimostrare la fattibilità dell’estrazione di ossigeno e acqua dalle risorse minerali lunari, essenziali per sostenere insediamenti umani stabili sulla Luna.

Teodoro Valente ha sottolineato l’importanza del progetto per l’abitabilità nello spazio, mentre Roberto Aceti ha definito l’iniziativa come strategica per il futuro dell’esplorazione spaziale sostenibile, segnando così un’importante evoluzione nelle capacità italiane nel settore spaziale.

