Ossidiana, nella nuova canzone di Holden c’è una sorpresa

Non solo Angelina con Melodrama, oggi un altro ex alunno di Amici ha pubblicato delle nuova musica. Holden ha rilasciato il suo EP Joseph e all’interno c’è una canzone che ha fatto impazzire i suoi fan. In Ossidiana infatti si sente una voce femminile che dice ‘fuori è buio come l’ossidiana‘, i telespettatori di Amici sono convinti che sia Sarah e questo in effetti spiega i ringraziamenti di Holden alla Toscano nel booklet del disco: “Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan, Sarah Toscano“.



Ma a parte il piccolo cameo, Ossidiana è davvero un bel pezzo, bravo Holden!

allora ecco perché ha ringraziato sarah nell'ep perché c'è anche la sua voce ( bellissima ossidiana)

la voce femminile in ossidiana è palesemente di sarah DIO MIO LA MENTE DI QUELL UOMO

mia onestissima reazione quando è partita la voce di sarah in ossidiana #amici23

pic.twitter.com/Fy4YlopfF3 — sof ⁹¹ (@1F1C0ULDFLY_) May 23, 2024

HOLDEN HA DAVVERO SCELTO DI FAR CANTARE SARAH IN OSSIDIANA MI SENTO ALLUCINATA PENSAVO DI ESSERMELO SOGNATA #amici23 #holden

io appena ho sentito la popstar su ossidiana

Ossidiana, testo del nuovo singolo di Holden.

Faccio quello che vuoi

Faccio quello che serve

Restiamo solo noi, in mezzo a un mare di gente

E ce ne stiamo distesi

Dimmi quello che devi

Io vedo quello che vedi

E bevo quello che bevi

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio l’ossidiana

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio l’ossidiana

Faccio quello che vuoi

Faccio quello che serve

Tutto quello che vuoi

Fammi bene poi male

E penso solo che no, aspetti fuori dalla porta

in camicia da notte

è l’ultima volta, come le ultime volte

guarda dentro il mio cuore, dimmi cosa nasconde

Io non che te non ho che noi qui

Non ho un piano A un piano B

Fuori piove e tu sei ferma lì

Con le ali di un colibrì, e non c’è cosa che non farei

Se vuoi possiamo andare a casa

Dimmi solo se ci sei

Che se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio l’ossidiana

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio come l’ossidiana

L’odore della tua pelle

un brivido che striscia addosso come un serpente

Faccio quello che vuoi

Faccio quello che serve

Qui c’è un mare di gente

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

‘Fuori è buio l’ossidiana ahahah’

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio come l’ossidiana