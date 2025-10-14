17.4 C
Osservatorio Napoli Città Sicura: La lotta agli infortuni sul lavoro

Da StraNotizie
Osservatorio Napoli Città Sicura: La lotta agli infortuni sul lavoro

Si è svolto a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, l’insediamento ufficiale dell’Osservatorio “Napoli Città Sicura”. Questo organismo consultivo è stato nuovamente costituito e la sua istituzione è stata approvata dal Consiglio Comunale, riportando un lavoro già iniziato in precedenza.

La creazione dell’Osservatorio risponde all’esigenza di affrontare l’emergenza degli incidenti sul lavoro, dato che la Campania è considerata una “zona rossa” per l’alto rischio infortunistico. All’incontro hanno partecipato diverse figure istituzionali, tra cui il sindaco, rappresentanti sindacali e di oltre venti enti e istituzioni.

L’Osservatorio funge da strumento di analisi e monitoraggio e si propone come un luogo di confronto continuo tra istituzioni e parti sociali. Il suo mandato include non solo attività di osservazione, ma anche funzioni propositive e formative. L’obiettivo è migliorare le competenze e rafforzare la cultura della sicurezza tra cittadini, studenti e lavoratori.

Il gruppo promuoverà studi e ricerche per monitorare vari aspetti del fenomeno degli infortuni, con particolare attenzione al lavoro sommerso. Inoltre, si punta a sviluppare una strategia di collaborazione più ampia tra istituzioni, scuole e professionisti.

L’Osservatorio è composto da una ventina di soggetti tra enti e sindacati, e la partecipazione è a titolo gratuito. La partecipazione è aperta a rappresentanti di enti come l’INAIL, ordini professionali e associazioni sindacali, con l’intento di promuovere una cultura della sicurezza e combattere il lavoro sommerso. Questo tavolo di concertazione si configura come un’importante opportunità di confronto per migliorare l’organizzazione del lavoro e affrontare le sfide normative attuali.

